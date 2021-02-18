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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: التزام الحكومة بعلاج الجرحى من المتظاهرين والقوى الأمنية

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:40 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التزام الحكومة بمعالجة الجرحى من المتظاهرين والقوى الأمنية، لافتًا إلى أن الهدف الذي خرجت من أجله التظاهرات صار أقرب إلى المنال.

وذكر مكتب رئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس إن الكاظمي التقى، بمطار بغداد الدولي، دفعة جديدة من الجرحى الذين تم إرسالهم للعلاج على نفقة الدولة، حيث تضم الدفعات التي يتم علاجها جرحى التظاهرات والقوات الأمنية والحشد الشعبي.

وقال الكاظمي: "إن الحكومة ملتزمة بمعالجة الجرحى من المتظاهرين والقوى الأمنية والحشد الشعبي والعشائري، باعتبارهم أبناء العراق وضحوا من أجل بلدهم وأبناء شعبهم"، مشددًا على أن حقوق الجرحى من المتظاهرين وتضحياتهم لن تذهب سدى، وأن الملاحقة القانونية ستطال القتلة من أجل القصاص العادل.

وأشار إلى أن الهدف الذي خرجت من أجله التظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والانتخابات المبكّرة، صار أقرب إلى المنال من أي وقت مضى، مبينا أن الحكومة عقدت العزم على المضي في تحقيق هذه الأهداف.

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