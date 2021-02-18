«الأوقاف»: إيفاد 4 أئمة جدد إلى إفريقيا وآخر إلى كولومبيا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إيفاد عدد من الأئمة إلى الخارج، في إطار دور مصر الريادي والاهتمام بالعمق الاستراتيجي الإفريقي، ودور وزارة الأوقاف الدعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير وتفكيك الفكر المتطرف في مختلف دول العالم.والموفدون هم كل من الشيخ أحمد عبدالمالك أحمد عبدالحكيم إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بجامعة موسى بن بيق بجمهورية موزمبيق، والشيخ بدري مرسي نور محمد إمام وخطيب بأوقاف أسوان للعمل بالمركز الإسلامي المصري في دار السلام بدولة تنزانيا، والشيخ أحمد مجاهد عبدالرحمن عبدالله إمام وخطيب بأوقاف أسوان للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام بدولة تنزانيا، والشيخ مصطفى عثمان أحمد عثمان إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بمدينة فومبان بدولة الكاميرون، والشيخ إبراهيم فكري عبداللاهي أحمد إمام وخطيب بأوقاف الأقصر للعمل لدى الجمعية الخيرية الإسلامية ميكاو بدولة كولومبيا.