«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة لشراء زيت مستورد

تدرس الهيئة العامة للسلع التموينية الخميس، البت في مناقصة زيت مستورد رقم (9) لعام 20212020 حد أدنى 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد فترة وصول من 1 - 15 أبريل 2021.ويقدم المورّد السعر على أساس (السداد At sight) وكذلك على أساس 180 يومًا بتسهيلات موردين) ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة، فيما تأتي بقية الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة العامة السلع التموينية في العنوان التالي: 99 شارع قصر العيني بالقاهرة.