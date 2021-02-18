محافظ بني سويف يشهد انطلاق قافلة من المساعدات الغذائية والعينية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم انطلاق قافلة المساعدات الغذائية والعينية والتي تشمل كراتين مواد غذائية وبطاطين ولحوم والتي تم توفيرها بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومسؤولى احدى الجمعيات.وتفقد المحافظ جانبا من المساعدات التي تم اصطفافها على سيارات نقل أمام مبني ديوان عام المحافظة، والتي تشمل بطاطين وكراتين مواد غذائية ولحوم سيتم توزيعها على الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك عن طريق مجموعة من الجمعيات الأهلية المشهرة وتحت إشراف المديرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحليةوأثنى المحافظ على الدور الذى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية خلال الفترة الحالية الاستثنائية التى تمر بها البلاد من خلال المشاركة في دعم الجهود التى تقوم بها كافة الوزارات والهيئات فى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات خاصة فى ظل التعاون لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا على كافة فئات المجتمعوأوضحت إحسان أبوزيد أن القافلة يتم تنظيمها بالتعاون مع جمعية البر والتقوى،والتي تشمل توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الظروف الحالية وموسم الشتاء وتشمل 5 آلاف بطانية و2000 كرتونة غذائية، ولحوم 10 عجول،بجانب تنظيم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون، وعمل نظارات طبية للمستحقين، فضلًا عن توفير بعض مستلزمات الزفاف لعدد 10 فتيات من الأسر الأولى بالرعاية.