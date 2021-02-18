كنيسة الأنبا أنطونيوس بحلوان تحتفل بعيد سيامة رعاتها

تحتفل كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس بحلوان، بذكرى سيامة 5 من رعاتها خلال شهري فبراير ومارس.وتحتفل الكنيسة يومي 19 و20 فبراير بالعيد السادس لسيامة القس أرسانيوس جابر، والعيد الرابع لسيامة القس نوفير سمير، والقس متاؤس عياد.وتحتفل الكنيسة في العاشر من مارس الجاري، بالعيد الحادي وعشرين لسيامة القس كاراس عبدالله، راعي الكنيسة الأكبر، والعيد الثاني لسيامة القس أبانوب ميلاد.وكانت الكنيسة احتفلت في التاسع والعشرين من نوفمبر 2020، بالعيد السابع لسيامة القس يوحنا جابر.يُشار إلى أن كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس تخضع لتدبير ورئاسة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو وتوابعهم، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان.