وزير الخارجية الأفغاني يزور روسيا الأسبوع المقبل

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير خارجية أفغانستان، محمد حنيف أتمر، سيقوم بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية أوردتها وسائل إعلام روسية: "إنه سيتم خلال الزيارة مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية، فضلا عن قضايا التسوية السلمية للوضع في أفغانستان ومشاكل مواجهة تهديدات الإرهاب وتهريب المخدرات".