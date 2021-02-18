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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأفغاني يزور روسيا الأسبوع المقبل

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:06 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير خارجية أفغانستان، محمد حنيف أتمر، سيقوم بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية أوردتها وسائل إعلام روسية: "إنه سيتم خلال الزيارة مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية، فضلا عن قضايا التسوية السلمية للوضع في أفغانستان ومشاكل مواجهة تهديدات الإرهاب وتهريب المخدرات".

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