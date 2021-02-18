مصرع طفل صدمته سيارة نقل فى بولاق الدكرور

لقي طفل مصرعه في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بعد أن صدمته سيارة نقل، فيما تم ضبط السائق وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع طفل صدمته سيارة نقل في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، صدمته سيارة نقل مما أسفر عن مصرعه في الحال.وتم ضبط سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.