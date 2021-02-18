الكويت: التعامل بحزم مع مخالفي قرار حظر الأنشطة التجارية ومنع التجمعات

أكدت وزارة الداخلیة الكویتیة الیوم الخمیس أنھا ستطبق القانون بحزم على مخالفي قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحیة بإغلاق الأنشطة التجاریة من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا ومنع التجمعات والاحتفال وذلك للحد من انتشار فیروس كورونا.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مدیر عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة العمید توحید الكندري قوله، إن الفرق الأمنیة ستساند الجھات المعنیة لضبط الباعة المتجولین والتعامل مع بائعي الألعاب الناریة حیث أنھا تشكل جریمة یعاقب علیھا القانون إما بالحبس أو الغرامة المالیة أو العقوبتین معا.وأھاب الكندرى بالمواطنین والمقیمین إلى التعاون مع رجال الأمن وعدم التردد في الإبلاغ عن أي تجمعات وذلك حفاظا على الصحة العامة والحد من انتشار فیروس كورونا المستجد.