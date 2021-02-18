استعدادات أمنية قبل لقاء قمة اليد بين الأهلي والزمالك اليوم

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين مباراة القمة في كرة اليد، والتي تجمع الأهلي والزمالك، ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث تقام المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري بالصالة المغطاة باستاد القاهرة في السادسة مساء اليوم.وتؤمن "الإفريقية للأمن والحراسة" المباراة، من خلال تشكيل غرفة عمليات للإشراف علي تأمين المباراة، وتشكيل دوائر مغلقة لحراسة الصالة، ومقر المؤتمرات الصحفية، ولجنة الحكام بجانب ضيوف المباراة من مجلس إدارة الاتحاد ومجلس الناديين، بجانب الصحفيين والإعلاميين.