رئيس «السكك الحديدية» يكرم العاملين المميزين بالهيئة

كرم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، وأعضاء مجلس الإدارة، العمال المثاليين على مستوى الهيئة، في حدثٍ هو الأول من نوعه بالسكة الحديد.وأعرب المهندس أشرف رسلان، عن خالص شكره وكامل اعتزازه بلقاء المكرمين، داعيًا جميع العاملين للاقتداء بمثل تلك النماذج المشرفة في العمل، وموجهًا للجميع بضرورة حسن معاملة الجمهور كمبدأ أساسي تنتهجه الهيئة وتضعه صوب أعينها في سبيل توطيد جسور الثقة مع عملائها.وأوضح رئيس الهيئة أن العلاقة بين الهيئة وجمهور الركاب تتمثل في تقديم الهيئة خدمة جيدة وموعد منضبط وقطار مريح ونظيف ورحلة آمنة.كما تقدم أعضاء مجلس إدارة الهيئة بالشكر والتهنئة للمكرمين على مجهوداتهم في تطوّر الهيئة وفق خطة الدولة للتطوير واستراتيجية وزارة النقل التنموية على الصعيدين القومي والإقليمي وعلى مستويي الفرد والنظام.ومن جهتهم، عبر المكرمون عن جزيل شكرهم لما لمسوه من تقدير يدفعهم دائمًا لبذل المزيد من الجهد، واضعين نصب أعينهم، من خلال تفانيهم الدائم في العمل، مصلحة الهيئة والارتقاء بها دائما وأبدا.تجدر الإشارة الى أن الاختيار تم بناء على معايير أهمها الالتزام، الانضباط، الإنجاز الاستثنائي المحقق على مدار العام، تاريخ الكفاءة للمرشحين، وقد توافر في المكرمين كافة تلك العناصر وكانوا ضمن مجموعة كبيرة من المرشحين وكافة العاملين بالسكة الحديد الذين لا يقل كل منهم عن زملائهم، إلا أنهم حققوا إنجازًا ملحوظًا في مجال كلًا منهم.