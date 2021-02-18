بدء صرف دعم «تكافل وكرامة»

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف دعم شهر فبراير 2021 لمستفيدي "تكافل وكرامة" لنحو مليون و224 ألفًا و225 مستفيدًا لـ"كرامة"، و2 مليون و85 ألفًا و375 مستفيد "تكافل".وأكّدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ غرفة العمليات تتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد خلال صرف المعاشات، مشيرة إلى أنَّه يتمّ التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي.وأوضحت القباج، في تصريحات صحفية، أنَّه سيتم متابعة سير عملية الصرف، والتدخل حال حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وإعطاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.