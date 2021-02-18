رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية: تلقي 240 ألفًا و121 طلب تصالح في مخالفات البناء

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:51 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
طباعة
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى، للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 35% قيمة جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر فبراير الجاري.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

وأشار محافظ الشرقية إلى موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 35% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى خلال الشهر الجاري، بينما يُسدد 40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل.

ومن جانبه أوضح أحمد الشريف، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه تم استقبال 240 ألفًا و121 طلبًا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتى اليوم، وتحصيل نسبة 35% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

السيسي لـ الدبيبة: سنقدم خبراتنا لليبيا للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار

الصور

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة

فتح باب التقدم لجائزة نجيب محفوظ للرواية بالأعلى للثقافة

وداعًا «الدرعمى المتمرد».. المثقفون ينعون فتحي عبدالله

السبت.. نادي سينما الكارتون المصري بالهناجر