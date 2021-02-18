تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، تحطم طائرة صغيرة إثر سقوطها في بحيرة كونستانس وإنقاذ طيارها، حيث كانت متجهة إلى مطار سانت جالين ألتنرهين بشمال سويسرا.وذكرت شبكة «إيه.بي.سي.نيوز» الأمريكية، أنه تم الإبلاغ باختفاء الطائرة التي كانت متجهة إلى المطار الواقع على ضفة البحيرة؛ ما استدعى نشر قوات الإنقاذ للبحث عنها.وأفادت الشرطة بإقليم كانتون سانت جالين بأنه من المرجح أن الطيار كان وحده على متن الطائرة، وتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى.وأشارت الشرطة إلى أن قوات الإنقاذ لم تستطع العثور على حطام الطائرة، ولم يتبين بعد السبب المؤدي لسقوطها، لافتة إلى وجود شبورة كثيفة فوق البحيرة وقت تحليق الطائرة.