محافظ الوادي الجديد يوجه باستغلال إمكانات مخازن المحافظة وتطوير الأثاث

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في زيارة مفاجئة، صباح اليوم، مقر المخازن الرئيسية التابع لديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة يرافقه محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.ووجه برفع كفاءة الأثاث المكتبي وصيانة أجهزة الكمبيوتر الموجودة وإعادة توزيعهم علي الوحدات المحلية بالمحافظة، وتوفير قاطرات لثلاجات الحفظ لإستخدامها في نقل الأسماك من بحيرات باريس لأسواق المحافظة المختلفة، كما وجه بتجهيز مولدات كهرباء الطوارئ الموجودة بالمخازن، بقواعد متحركة لسهولة نقلها في حالات الطوارئ.كما تفقد نادي المحافظة الاجتماعي والمنشآت الخدمية الملحقة به، ووجه برفع كفاءة أول محطة قطار تاريخية بالمحافظة الموجودة بالنادي، لتصبح معلم ومزار أثري.