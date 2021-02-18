بينها «ATM».. طرق الحصول على تذاكر القطارات

نشرت هيئة السكة الحديد عددًا من الطرق التي وفرتها مؤخرًا من أجل حجز تذاكر القطارات، من خلال صرف التذاكر آليًا عبر ماكينات "atm" المتوفرة داخل المحطات.وبحسب ما ذكرت هيئة السكة الحديد، فيتم الحجز أيضًا من خلال "أبلكيشن" الموبايل الذي تم إصداره، بالإضافة إلى ذلك من خلال موقع السكة الحديد المتوفر عبر الإنترنت، ودفاتر المحصلات داخل القطارات والأبواب.