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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بينها «ATM».. طرق الحصول على تذاكر القطارات

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:53 م
القطارات
القطارات
علا غزال
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نشرت هيئة السكة الحديد عددًا من الطرق التي وفرتها مؤخرًا من أجل حجز تذاكر القطارات، من خلال صرف التذاكر آليًا عبر ماكينات "atm" المتوفرة داخل المحطات.

وبحسب ما ذكرت هيئة السكة الحديد، فيتم الحجز أيضًا من خلال "أبلكيشن" الموبايل الذي تم إصداره، بالإضافة إلى ذلك من خلال موقع السكة الحديد المتوفر عبر الإنترنت، ودفاتر المحصلات داخل القطارات والأبواب.

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