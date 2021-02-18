ضبط 9.5 طن ملح و640 كيلو جبن فاسد في الدقهلية

شن فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، حملة على عدة منشآت (مطاعم وكافيهات ومصانع وأسواق)، للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.فيما تم المرور اليوم على شركة تصنيع وتعليب للاسماك المملحة بالمعصرة بمدينة ميت غمر حيث تم ضبط 9 طن ملح طعام للتغير في الخواص الطبيعية و445 كيلو اسماك مملحة فاسدة وللتغيير في خواصها الطبيعية بياناتها كالاتي 150 كجم سردين متهتك و200 كجم فسيخ و75 كجم انشوجة و20 كجم رنجة.كما تم المرور على مصنع منتجات البان بجفصا ميت ابو خالد مركز ميت غمر وضبط 600 كجم ملح طعام بدون بيانات مجهول المصدر و640 كيلو جبن لوجود انتفاخات وفساد وتغيير في الخواص الطبيعية وبياناتها كالاتي: 65 صفيحة زنة الصفيحة 8 كجم جبنة إسطنبولي، 10 أقرص جبنة رومي زنة القرص 12 كجم باجمالي وزن 120كجم و تم سحب عينات وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.كما تم تحرير محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لوجود خطر داهم على الصحة العامة.كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.