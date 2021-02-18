محافظ الشرقية يعلن حالة الطوارئ لإزالة آثار الأمطار

قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إعلان حالة الطوارئ في جميع الوحدات الخدمية وغرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الظروف الجوية السيئة وإزالة آثار الأمطار.جاء ذلك خلال إشراف المحافظ، اليوم الخميس، على أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار التي حولت الشوارع والميادين والأنفاق إلى برك ومستنقعات وأعاقت حركة مرور السيارات وعبور المواطنين.ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع القطاعات لمراجعة أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة والتأكد من سلامتها حفاظًا على أرواح المارة ولتفادي حوادث الصعق الكهربائي، كما قرر الدفع بسيارات لشفط المياة وتشغيل بالوعات تصريف المياه، وسرعة إجراء الصيانة لها لإعادة الحياة بصورة طبيعية.وكانت الشرقية قد تعرضت لموجة من الأمطار الثلجية الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد والرياح الشديدة، وانتشرت السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء وانخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة.وانعكست حالة الطقس على جميع أنحاء المحافظة، حيث خلت الشوارع من المارة وأصيبت الحركة التجارية بالركود لالتزام المواطنين بمساكنهم.