بارد وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الجمعة
الخميس 18/فبراير/2021 - 03:39 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ويسود طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.
ويتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من (دمياط، بورسعيد، العريش، البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية) على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، أمطار متوسطة على مناطق من (مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم) على فترات متقطعة (50% تقريبًا).
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية أيضًا شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 18 09
الاسكندرية 17 11
وادى النطرون 16 10
طنطا 17 09
شبين الكوم 18 09
دمنهور 17 10
بلطيم 17 10
مطروح 17 11
السلوم 17 08
سيوة 16 05
بورسعيد 18 09
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 18 09
الإسماعيلية 18 09
السويس 18 10
العريش 17 08
رفح 16 08
رأس سدر 19 11
نخل 14 07
نويبع 20 13
طابا 18 11
كاترين 08 02-
الطور 20 11
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 21 13
مرسى علم 20 13
الفيوم 18 08
بنى سويف 19 07
المنيا 19 07
أسيوط 19 07
سوهاج 20 08
قنا 20 08
الأقصر 21 09
أسوان 21 10
إدفو 21 11
أبوسمبل 21 11
الوادى الجديد 20 10
شلاتين 21 15
أبورماد 22 15
حلايب 21 16
رأس حدربة 21 16
ويسود طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.
ويتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من (دمياط، بورسعيد، العريش، البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية) على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، أمطار متوسطة على مناطق من (مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم) على فترات متقطعة (50% تقريبًا).
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية أيضًا شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 18 09
الاسكندرية 17 11
وادى النطرون 16 10
طنطا 17 09
شبين الكوم 18 09
دمنهور 17 10
بلطيم 17 10
مطروح 17 11
السلوم 17 08
سيوة 16 05
بورسعيد 18 09
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 18 09
الإسماعيلية 18 09
السويس 18 10
العريش 17 08
رفح 16 08
رأس سدر 19 11
نخل 14 07
نويبع 20 13
طابا 18 11
كاترين 08 02-
الطور 20 11
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 21 13
مرسى علم 20 13
الفيوم 18 08
بنى سويف 19 07
المنيا 19 07
أسيوط 19 07
سوهاج 20 08
قنا 20 08
الأقصر 21 09
أسوان 21 10
إدفو 21 11
أبوسمبل 21 11
الوادى الجديد 20 10
شلاتين 21 15
أبورماد 22 15
حلايب 21 16
رأس حدربة 21 16