رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بارد وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الجمعة

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:39 م
طقس بارد
طقس بارد
ا ش ا
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

ويتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من (دمياط، بورسعيد، العريش، البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية) على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، أمطار متوسطة على مناطق من (مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم) على فترات متقطعة (50% تقريبًا).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية أيضًا شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 09
الاسكندرية 17 11
وادى النطرون 16 10
طنطا 17 09
شبين الكوم 18 09
دمنهور 17 10
بلطيم 17 10
مطروح 17 11
السلوم 17 08
سيوة 16 05
بورسعيد 18 09
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 18 09
الإسماعيلية 18 09
السويس 18 10
العريش 17 08
رفح 16 08
رأس سدر 19 11
نخل 14 07
نويبع 20 13
طابا 18 11
كاترين 08 02-
الطور 20 11
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 21 13
مرسى علم 20 13
الفيوم 18 08
بنى سويف 19 07
المنيا 19 07
أسيوط 19 07
سوهاج 20 08
قنا 20 08
الأقصر 21 09
أسوان 21 10
إدفو 21 11
أبوسمبل 21 11
الوادى الجديد 20 10
شلاتين 21 15
أبورماد 22 15
حلايب 21 16
رأس حدربة 21 16

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

علاج النقرس.. أمل جديد للتخلص من مضاعفات كورونا

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

الصور

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة

فتح باب التقدم لجائزة نجيب محفوظ للرواية بالأعلى للثقافة

وداعًا «الدرعمى المتمرد».. المثقفون ينعون فتحي عبدالله

السبت.. نادي سينما الكارتون المصري بالهناجر