كيف وفرت «الصحة» سبل حماية الأطباء خلال جائحة كورونا؟

- الدولة تعامل المتوفين من الأطباء بكورونا معاملة الشهداء



- وجهت بتوفير المستلزمات الطبية واللقاحات اللازمة للحد من الإصابات بينهم وانتشار العدوى



- زيادة معاش الأطباء بعد اعتبار كورونا من الأمراض المعدية



- الصحة: إنشاء أول منصة تعليم إلكترونية.. واعتماد برامج الزمالة من الكلية الملكية البريطانية



- استهداف 6400 من مقدمي الخدمة الطبية ضمن برامج هارفارد الأمريكية بتكلفة نصف مليار جنيه



منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر واهتمت الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بالأطباء وتوفير أفضل قدر من حمايتهم من الإصابة بالفيروس، وفور وصول الدفعات الأولى من اللقاح المضاد أولت الوزارة تطعيم الأطقم الطبية داخل المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة أولوية خاصة، دعمت ما يقرب من 1500 طبيب داخل 23 مستشفى عزل وحميات وازداد الطلب من الأطباء على الحصول على اللقاح، والذي جعلته الوزارته اختياريا، كما وفرت الوزارة كافة المستلزمات الطبية التي تساعد الفرق الطبية على حمايتهم من الإصابة بالفيروس.بعد أن أصدرت وزارة الصحة قرارا اعتبار كورونا من الأمراض المعدية (30 مايو 2020)، أعلنت نقابة الأطباء استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل، ما وفر لأسر شهداء الأطباء معاش يصل إلى 6000 جنيها.أيضا استجابت الدولة لمطالب الأطباء بشأن معاملة ضحايا الأطقم الطبية من مصابي كورونا معاملة الشهداء، مؤكدة أن صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى سيتكفل بهذا الأمر، وتم تخصيص أماكن مخصصة لعزل الأطباء فى كل مستشفى.لم تقف وزارة الصحة عند توفير اللقاحات المضادة للفيروس فقط ولكن استطاعت توفير فرص لحصول الأطباء على الدراسات العليا، حيث كان في الماضي يحصل عليها حوالي 55 % فقط من الأطباء، بالإضافة إلى مدة زمنية من 7 إلى 8 سنوات لحصول الطبيب على مؤهل (مساعد أخصائي)، وبعد أن فعلت نظام تدريب الأطباء والبرنامج التدريبي بالزمالة المصرية أصبح 100% من الأطباء لديهم فرصة الحصول على دراسات عليا، كما يمكن للطبيب الحصول على مؤهل (أخصائي) خلال 3 إلى 5 سنوات.وأكدت الوزارة أن التكليف في برنامج الزمالة المصرية سيكون على تخصص معين، مضيفة أنه تم إنشاء أول منصة تعليم إلكترونية (LMS)بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال بنك المعرفة بتكلفة 30 مليون جنيه، لإتاحة برامج التدريب بالزمالة المصرية لكافة الأطباء الملتحقين بالزمالة، كما تم اعتماد الكثير من برامج الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية وربطها بالمنصة الالكترونية للتعليم الطبي، حيث وصل عدد المتدربين في عام 2020 إلى 3593 طبيبًا من إجمالي 6200 طبيب مستهدف خلال 7 سنوات، بالإضافة إلى 6986 طبيبًا تم قبولهم للتدريب، كما تم زيادة السعة التدريبية إلى 2515 من ضمن 35777 مستهدف خلال 7 سنوات.وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في تصريحات لها، أنه تم تدريب 800 من مدربي الزمالة المصرية على مهارات التعليم والتدريب الطبي من إجمالي 3200 مستهدف، بالتعاون مع كلية طب هارفرد الأمريكية، بالإضافة إلى تدريب 800 على الأبحاث الإكلينكية من إجمالي 3200 مستهدف، وذلك على مدار 4 أعوام بتكلفة حوالى نصف مليار جنيه، كما تم تدريب أكثر من الف طبيب وصيدلي بالتعاون مع جامعة هارفرد في الفترة من شهر يوليو 2020 حتى الان، مضيفة أنه تم إيفاد أطباء الاسرة إلى المملكة المتحدة البريطانية في بعثات تدريبية بتكلفة 8 ملايين جنيه.ولفتت الوزيرة إلى أنه تم ترشيح 15 من مقدمي الخدمة الطبية للحصول على درجة الماجستير من كلية طب جامعة هارفارد من أصل 60 طبيبًا، مضيفة أن تم إدراج أكثر من 12 ألف طبيب في المنظومة الصحية أثناء جائحة فيروس كورونا في الفترة من سبتمبر 2019 حتى الان، ليعملوا في المستشفيات بالتوازي مع متابعة الدراسة ببرنامج الزمالة المصرية، بالإضافة إلى تحسين منظومة الأجور داخل منظومة التأمين الصحي الشامل للأطباء والاستشاريين التي وصلت إلى 20 ألف جنيها شهريا لعدد من التخصصات.