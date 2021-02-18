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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لتوفير وحدات للمواطنين.. معاينة 3 عقارات آيلة للسقوط ببورسعيد

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:25 م
اللواء أحمد قاسم
اللواء أحمد قاسم
بورسعيد:شيماء رشاد
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تابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، موقف 3 عقارات آيلة للسقوط بمنطقه العشر عمارات، وذلك لتحديد مدى خطورتهم وإعداد تقرير هندسي.

و أعلن حي الضواحي عن وجود تصدعات وتشققات بالعقارات وتساقط أجزاء منها، وأشار الي أنه تم إزالة العديد من العقارات بالمنطقة، ونقل المواطنين المقيمين بها إلى وحدات سكنيه جديده حفاظًا على سلامتهم بعد ثبوت خطورة العمارات.

وأوضح رئيس الحى أنه تم التنسيق مع رئيس لجنة العقارات الآيلة للسقوط لإجراء المعاينة اللازمة وانتظار تقريرها للتعامل مع العقار، وفقًا للنتائج التي ينتهي إليها تقرير اللجنة بالإزالة أو الترميم، لافتًا إلى أن الحى يقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

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