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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وساطة مصرية في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس»

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:43 م
بيني جانتس
بيني جانتس
سارة الشلقاني
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قال بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، إن تل أبيب تعمل على إعادة جنودها الأسرى الموجودين لدى حركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، مشيرًا إلى أنه لن يتم تطوير القطاع دون إعادتهم.

وأوضح «جانتس»، اليوم الخميس، أن هناك وساطة مصرية فيما يخص ذلك الملف مع حركة حماس، من أجل عقد صفقة، مضيفًا: «بالطبع لن نمنع الغذاء والدواء عن قطاع غزة، فهذا جهد إنساني، ولكننا لن نسمح بتنمية طويلة الأمد دون عودة جنودنا».

وأشار إلى أن رغم قوة إسرائيل في الشرق الأوسط، إلا أن هناك جهات تهددها على جبهات مختلفة، ومن ثم يمكنها التأثير داخليا على تل أبيب بشكل مرعب، وذلك ينطبق على حزب الله اللبناني وحركة حماس، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستخدام القوة الذي قد يكون مطلوبًا.

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