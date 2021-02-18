السعودية تغلق 5 مساجد جديدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إغلاق 5 مساجد جديدة بعد الكشف عن 7 حالات تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "قررت وزارة الشئون الإسلامية اليوم، إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت 7 حالات كورونا بين صفوف المصلين".وأشارت وزارة الشئون الإسلامية إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 11 يومًا، بلغ 92 مسجدًا، تم فتح 79 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.