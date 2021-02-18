السيسي: مصر حريصة على دعم الشعب الليبي في استكمال آليات إدارة بلاده

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بلقاء عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، اليوم الخميس.ونشر الرئيس عبدالفتاح السيسي تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيها: "شرفت اليوم باستقبال أخي عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وقد تشاورنا سويًا حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتأكيد وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته".واسقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، صرح بأن رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس؛ معبرًا عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلًا عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.