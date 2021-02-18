صحة الشرقية: إعدام طن أغذية فاسدة وغلق مصنع حلويات بفاقوس

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة فاقوس.أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع حلويات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ووجود غرفة تفتيش داخل صالة الإنتاج، ويمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم إعدام طن و١٠ كجم أغذية مختلفة عبارة عن هوالك الإنتاج كيك، زيت، سمن، سكر جليكوز"، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٦ عينات أغذية، وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز الشرطة بفاقوس.وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.