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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه الفيوم»: المعمل المركزى يستخدم أحدث التقنيات لمراقبة جودة مياه الشرب

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:23 م
اللواء هشام درة
اللواء هشام درة
الفيوم - زينب علاء
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أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن المعمل المركزى لمياه الشرب يقوم بدور هام فى مراقبة جودة المياه بالفيوم، وذلك من خلال إجراء الاختبارات المختلفه ومنها الاختبارات الغير العضوية، ويستخدم المعمل أحدث التقنيات فى عملية القياس ومنها جهاز الايون الكروماتوجرافى IC وذلك لقياس تركيز (الأمونيا -النترات -النيتريت-الفوسفات-الكبريتات -الكلوريدات -الفلوريد) وأيضا تقنية البلازما المزدوجة المستحثه ICP لقياس نسبة المعادن الثقيلة.

وأضاف أن هناك أيضًا الأختبارات العضوية، ويتم الكشف عن الملوثات العضوية مثل متبقيات المبيدات العضوية ونواتج التطهير بالكلور وذلك باستخدام احدث تكنولوجيا الكروماتوجراف (الكروماتوجراف الغازى -الكروماتوجراف السائل) وأيضا نسبة الكربون العضوى الكلى (TOC)، هذا بجانب الاختبارات الميكروبيولوجية، ويتم الكشف عن البكتريا القولونية والبكتيريا البرازية والبكتيريا السبحية وأيضا الطحالب بأنواعها ويستخدم المعمل أحدث الطرق المعملية.

وقال رئيس الشركة، أن المعمل المركزى حاصل على شهادة الأيزو 17025 للاختبارات المعملية والتى تعتبر شهادة ضمان وتاكيد على دقة وجودة المعمل.

وتجرى هذه الاختبارات على عينات من مصادر المياه المغذية لمحطات مياه الشرب وايضا المياه المنتجة من المحطات وعينات يتم تجميعها من منازل المواطنين للتأكد من جودة وسلامة المياه وحفاظا على صحة المواطنين.

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