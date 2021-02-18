برلماني يطالب بتحويل قسم «الجناين» بالسويس لمركز ومدينة

طالب جمال عبيد، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، تحويل قسم الجناين بالسويس لمركز ومدينة الجناين، مشيرًا إلى أن أهالي المنطقة يضطرون لإنهاء كافة مصالحهم من السويس، ما يشكل عبئًا على المصالح الحكومية هناك في ظل زيادة الكثافة السكانية بقسم الجناين.وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن سيحقق نقلة نوعية لأبناء المنطقة بتخصيص ميزانية تخصها، وتوفير وحدة صحية وقسم شرطة ونيابة، ما سيخفف الضغط على المحافظة، داعيًا إلى سرعة إقرار الأحوزة العمرانية ليمكن تطبيق تحويل القسم لمركز ومدينة.