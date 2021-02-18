العراق: 3896 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 657.4 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 3896 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 657 ألفًا و453 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 1691 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 612 ألفًا و727 حالة، وبنسبة شفاء 93.2%.وأضافت أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس بإجمالي 13 ألفًا و220 حالة وفاة.