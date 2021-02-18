الأربعاء.. أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الشعر بالمجلس، ومقررها الدكتور محمد أبو الفضل بدران، أمسية شعرية، حيث تبدأ في تمام السابعة من مساء الأربعاء الموافق 24 فبراير الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.ومن المقرر أن يشارك بها الشعراء: أحمد سويلم، وأحمد نناوي، وآمال الديب، وجمال فتحي، وطارق هاشم، ومحمد عكاشة، ويديرها أحمد حسن عضو اللجنة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما تبث الندوة"أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي: