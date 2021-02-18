الأربعاء.. أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة
الخميس 18/فبراير/2021 - 04:14 م
آلاء حسنطباعة
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الشعر بالمجلس، ومقررها الدكتور محمد أبو الفضل بدران، أمسية شعرية، حيث تبدأ في تمام السابعة من مساء الأربعاء الموافق 24 فبراير الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
ومن المقرر أن يشارك بها الشعراء: أحمد سويلم، وأحمد نناوي، وآمال الديب، وجمال فتحي، وطارق هاشم، ومحمد عكاشة، ويديرها أحمد حسن عضو اللجنة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الندوة"أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي:
https:www.facebook.com/ConferenceDepartment
ومن المقرر أن يشارك بها الشعراء: أحمد سويلم، وأحمد نناوي، وآمال الديب، وجمال فتحي، وطارق هاشم، ومحمد عكاشة، ويديرها أحمد حسن عضو اللجنة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الندوة"أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي:
https:www.facebook.com/ConferenceDepartment