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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد المقاولين» يطرح مناقصة للمسطحات الخضراء القاهرة الجديدة

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:21 م
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
علا العلاف
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خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة الأولي لصيانة مسطحات الخضراء، لتنفيذ أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة بحي الياسمين المجاورات "2،،4، 6،8، بالتجمع الأول التابع لمدينة القاهرة الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها.

وأشار اتحاد المقاولين إلي أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمينا ابتدائيا بقيمة 85 ألف جنيهًا ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأضاف أنه تعقد جلسة الاستفسارات يوم الاثنين الموافق 8 مارس المقبل بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 22 مارس المقبل، لافتًا أن سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

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