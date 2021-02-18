استمرار حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ بشمال سيناء

أعلن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء بكافة الأجهزة والمرافق ومديريات الخدمات، لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة، لليوم الثالث على التوالي.وأضاف محافظ شمال سيناء في تصريح له، اليوم الخميس، أن غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة والغرف الفرعية تواصل عملها على مستوى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا استعداد مجالس المدن ومرافق الخدمات لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأنه يتم متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع هيئة الأرصاد الجوية والري والموارد المائية.ووجه المحافظ باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومنها المستشفيات، والإسعاف، والمدارس، ومراكز الشباب، وباقي مرافق الخدمات من الكهرباء، والتموين والتضامن الاجتماعي، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، والشباب والرياضة، والهلال الأحمر، ورفع حالات الطوارىء.ولفت إلى قيام مديرية الري بمتابعة حركة المياه الناجمة عن الأمطار وتجمعها خلف السدود على طول مجاري ومخرات السيول، علاوةً على وجود محطات رصد للإبلاغ عن أي تجمعات مياه خلف السدود، مؤكدا جاهزية مديرية التضامن الاجتماعي والإدارات الفرعية بمختلف مجالس المدن والمراكز لانشاء مراكز إيواء عاجلة للمواطنين المضارين من السيول فى حالة وقوعها.وأشار "شوشة" إلى أنه وضع خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة السيول، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر، واستعداد كل مديرية أو جهة معنية بخطة شاملة بالامكانيات المتاحة ومهمتها تجاه السيول قبل وأثناء وبعد السيول، وحذر أصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، مشددا على ضرورة عدم الاقتراب من أي أعمدة أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار أو شدة الرياح.ومن جانبه، أعلن سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور، أن جميع مرافق الخدمات والجهات المعنية على أهبة الاستعداد لمواجهة أية تطورات للظروف الجوية، وأن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات الرئيسية، موجها باستمرار اليقظة والحذر فى متابعة أية تطورات للظروف الجوية.وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تضم مندوبين عن مختلف المديريات وأنها تتلقى تقارير المتابعة من الغرف الفرعية وشكاوى المواطنين للعمل على إزالة أسبابها، مؤكدا جاهزية معدات الأزمات بمجالس المدن وسيارات كسح المياه بشركة المياه والصرف الصحي لمواجهة موجة الأمطار والسيول المتوقعة، وتوزيع تلك السيارات والمعدات فى أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع مجالس المدن.ووجه سكرتير عام المحافظة شركة الكهرباء بالتنسيق مع مجالس المدن بقطع الكهرباء عن أعمدة الإنارة، والمحولات الموجودة بأماكن تجمعات المياه حتى لا يحدث ماس كهربائي حفاظًا على أرواح المواطنين.يذكر أن الظروف الجوية السيئة مستمرة في محافظة شمال سيناء لليوم الثالث على التوالي، وتشهد المحافظة أمطارًا غزيرة إلى جانب موجة من الرياح والبرودة الشديدة وانخفاضا فى درجات الحرارة، مما أثر على كافة مناحي الحياة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وأدت إلى سقوط عدد من أعمدة الإنارة والأشجار، وزحف الكثبان الرملية على الطرق وانخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير، وشهد الطرق الرئيسية والفرعية والدولية بشمال سيناء حذرًا شديدًا من السائقين، وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث.