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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الباز: التدين المصرى معطوب ويحتاج لمراجعة
الخميس 18/فبراير/2021 - 03:18 م
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن التدين المصري أصبح تدينًا معطوبًا، وبه مشكلات كثيرة تحتاج لمراجعة.
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