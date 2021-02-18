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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بعد حديث السيسي.. «الدستور» تتبع الزيادة السكانية في مصر

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:14 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية في مصر
سمر مدحت
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لا شك أن الزيادة السكانية تمثل عائق كبير للتنمية في أي دولة، لاسيما مع قلة العمالة المدربة ما يخلق زيادة فقط في أعداد السكان دون وظائف متاحة تحولها من طاقة بشرية بلا فائدة إلى قوى عاملة تعود بالنفع على الدولة وتقدمها في المجالات كافة.

ومؤخرًا تحدثت الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي عن الزيادة السكانية أكثر من مرة ومدى الضرر الذي يعود على الدولة بسببها، وأطلقت العديد من المبادرات للحد من تلك الزيادة دون فائدة لكون المؤشرات تعكس استمراراها.

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحذيراته من أن استمرارية معدلات الزيادة السكانية على الوتيرة الحالية، بمعدل مليوني مولود جديد سنويًا تقريبًا، لن تتيح للمواطن الشعور بأي تحسن في الأوضاع المعيشية، وإنجاب أكثر من طفلين يعد مشكلة ضخمة للغاية.

وأشار السيسي إلى أن 400 ألف مولود جديد سنويًا، هو المعدل الأمثل للزيادة السكانية، وبين أن هذه التحذيرات هدفها حث المواطنين على ضرورة الانتباه إلى هذه المشكلة والمساهمة مع الحكومة في تلافي آثارها لتحسين الأوضاع الحياتية لأولادهم في مختلف النواحي.

وتتبعت «الدستور» من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تزايد أعداد المصريين خلال السنوات الماضية منذ عام 2006 حتى الآن وكشف عن أعداد ضخمة من المواليد تتزايد بوتيرة سريعة للغاية.

بموجب بيانات الجهاز فقد بلغ تعداد سكان مصر خلال عام 2006 نحو 72 مليون نسمة، ثم زاد في العام التالي قرابة 3 مليون وأصبح 75 مليون نسمة، وواصل الارتفاع في العام 2008 حتى وصل عدد السكان إلى 97 مليون نسمة بزيادة 4 مليون في عام واحد.

وفي عام 2009 وصلت مصر إلى 81 مليون نسمة زيادة عن الأعوام السابقة، وتواصلت الزيادة خلال العام التالي في 2010 حيث وصلت إلى 82 مليون نسمة، وعلى نفس الوتير ظلت تزيد أعداد السكان حتى وصلت في عام 2011 إلى 84 مليون نسمة.

وفي عام 2012 بلغ عددهم 82.6 مليون نسمة، وفي عام 2013 وصل إلى 84.6 مليون نسمة، وواصل الارتفاع في عام 2014 حيث بلغ عدد السكان نحو 86.8 مليون نسمة، وفي عام 2015 بلغ 88.9 مليون نسمة.

أما عام 2016 وصل النمو السكاني في مصر إلى 91.6 مليون نسمة، وفي عام 2017 سجلت الزيادة السكانية 94.7 مليون نسمة، وفي عام 2018 أوشكت مصر على الوصول لـ100 مليون حيث أصبح تعداد السكان 98 مليون نسمة.

وفي بداية عام 2019 كان تعداد السكان 92 مليون نسمة وفي بداية 2020 قفز التعداد إلى 100 مليون نسمة، وفي آواخر نفس العام تم الإعلان عن وصول عدد السكان إلى 104.2 مليون نسمة، من بينها 94 مليونا و798 ألفا و827 نسمة في الداخل، و9.4 مليون نسمة يعيشون خارجها.

وبذلك تكون الزيادة خلال السنوات العشر الأخيرة بلغت 22 مليونًا، بينما ارتفع تعداد السكان خلال 30 سنة 46.5 مليون نسمة بنسبة زيادة 96.5%، ولذلك وصلت مصر للمرتبة الثالثة عشر عالميًا من حيث عدد السكان.

وانعكست تلك الأرقام على مجالات الصحة كافة، فهناك 3.9 مليون شخص يحملون مؤهلًا جامعيًا أي 12% فقط يحملون مؤهلًا جامعيًا، وحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 25%، وحملة الشهادات الثانوية والإعدادية 25.7%.

وعلى صعيد التعليم فإن ريف الوجه القبلي به 38% من نسبة الأمية على مستوى الجمهورية، بينما عدد الأميين في مصر وصل إلى 18 مليون مواطن، بعدد 10.6 مليون للإناث، و7.4 مليون للذكور، وبلغ عدد المؤمن عليهم صحيًا على مستوى الجمهورية 51% من الجمهورية.

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