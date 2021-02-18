إقبال كبير على القافلة المجانية لعلاج العيون بالغردقة

انطلقت اليوم الخميس، قافلة طبية لمرضى العيون بمدينة الغردقة، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب أهالي مدينة الغردقة، وذلك برعاية نائب الشيوخ بالبحر الأحمر عبدالرحيم كمال، ومشاركة أكبر أطباء مستشفي ومركز المغربي للعيون، حيث يتم توقيع الكشف بالمجان وصرف الأدوية وتحديد موعد للحالات التي تتطلب اجراء عمليات جراحية بالقاهرة مجانًا.من جانبه قال أحمد مبارك منسق عام القافلة، أن القافلة لجميع مرضي العيون علي مستوي مدينه الغردقة مجانية، ويتم الكشف علي المرضي بأحدث الاجهزه لمركز المغربي للعيون، وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية من كشف بالجهاز الحراري وتوفير أدوات التعقيم والحمامات، حيث تم التنبيه علي جميع الحضور والمرضى بارتداء الكمامات حرصا علي سلامتهم.وأوضح مصطفي الشناوي أحد منسقي القافلة أن الإقبال كان كبير وسيتم انتقال جميع الأطباء الي مدن اخري بجانب الغردقه حيث ستكون القافله أيضا في مدن راس غارب وسفاجا والقصير والشلاتين والقصير، حيث يتم الكشف علي المرضي بكل سهوله ويسر دون أي معوقات.