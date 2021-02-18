محدث.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 18-2-2021

سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم

أنواع الفراخ.. وأسعارهم

أسعار كتاكيت البط



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أسعار البط اليوم وبلغ سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيهًا، ووصل سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، وسجل سعر لحم البط المولارد بين 31 إلى 32.50 جنيه.



أسعار الكتاكيت وننشر لكم سعر الكتاكيت الحي من عمر يوم، ويشمل أسعار الكتكوت 3 أنواع ( الكتكوت الأبيض، الكتكوت الساسو، الكتكوت البلدي)، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من عمره يوم واحد، في السوق المصري، بين 6 إلى 6.50 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.75 جنيه، فيما بلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط، بين 3 إلى 3.25 جنيهًا.

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يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 1-2-2021، والتي تأتي من أهم اهتمامات القراء يوميًا، خصوصًا أن الفراخ البيضاء تمثل أحد ركائز الوجبات الأساسية لكافة المواطنين المصريين.تنشر «الدستور» تقرير يومي عن أسعار الدواجن الرئيسية اليوم بمختلف أنواعها في الأسواق المصرية، وفقًا لأسعار بورصة الدواجن العمومية والرئيسية.ونظرا لانخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق المصرية عن باقي أنواع الفراخ الأخرى ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في السوق المصري بين 24 إلى 25 جنيهًا.كما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 27 إلى 28 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم الأمهات البيضة بين 20 إلى 21 جنيهًا.واليكم أسعار كتاكيت البط والتي يبلغ من العمر يوم، ويشمل أسعار كتاكيت البط (كتكوت البط الفرنساوي، كتكوت البط المسكوفي، كتكوت البط المولارد)، حيث سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت البط المسكوفي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 14 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر كتكوت البط المولارد الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 15 إلى 15.50 جنيه.