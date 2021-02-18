محدث.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 18-2-2021
الخميس 18/فبراير/2021 - 04:04 م
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 1-2-2021، والتي تأتي من أهم اهتمامات القراء يوميًا، خصوصًا أن الفراخ البيضاء تمثل أحد ركائز الوجبات الأساسية لكافة المواطنين المصريين.
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سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميستنشر «الدستور» تقرير يومي عن أسعار الدواجن الرئيسية اليوم بمختلف أنواعها في الأسواق المصرية، وفقًا لأسعار بورصة الدواجن العمومية والرئيسية.
أسعار الفراخ اليومونظرا لانخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق المصرية عن باقي أنواع الفراخ الأخرى ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في السوق المصري بين 24 إلى 25 جنيهًا.
أنواع الفراخ.. وأسعارهمكما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 27 إلى 28 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم الأمهات البيضة بين 20 إلى 21 جنيهًا.
أسعار كتاكيت البطواليكم أسعار كتاكيت البط والتي يبلغ من العمر يوم، ويشمل أسعار كتاكيت البط (كتكوت البط الفرنساوي، كتكوت البط المسكوفي، كتكوت البط المولارد)، حيث سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت البط المسكوفي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 14 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر كتكوت البط المولارد الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 15 إلى 15.50 جنيه.
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