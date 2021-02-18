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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا تسجل 392 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:28 م
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 128 ألفا و740 حالة.

ونقلت بوابة (الوسط) الليبية عن المركز قوله إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2061 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 833 حالة شفاء جديدة، ليبلغ مجموع حالات التعافي 113 ألفا و564 حالة.

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