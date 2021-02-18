«المرور» تقدم مجموعة إرشادات لتجنب الحوادث في الطقس السيء

أعلنت الدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عن مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد توقعات الأرصاد الجوية بسقوط اﻷمطار على الطرق، وذلك تزامنا مع موجة من الطقس السيئ.وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن أبرز هذه الإرشادات هي:1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان.4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة، حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات لـ "الدورانات" غير الشرعية، منعا لوقوع الحوادث.8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40 - 50 مترا"، بسرعة 100 كم.9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.10- تجنب السرعات الزائدة أثناء القيادة على الطريق.