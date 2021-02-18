البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، آخر تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع مؤسسية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 697.118 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11380 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2361 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14048 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4375 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3374 نقطة.