8 وفيات و627 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 8 حالات وفاة، و660 حالة تعاف، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزيرة قولها، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.