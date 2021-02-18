327 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة «الإخبارية» السعودية، أنه تم تسجيل 371 حالة شفاء جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.وأشارت إلى أن الرياض تصدرت نسبة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بواقع 165 إصابة، فيما بلغت الحالات الحرجة المصابة بالفيروس في المملكة 500 حالة.