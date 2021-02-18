المبعوث الأممى: تقديم كل الدعم لضمان انعقاد جلسة المصادقة على الحكومة الليبية

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الخميس، لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى، أن البعثة ستقدم كل الدعم لضمان انعقاد جلسة مجلس النواب واعتماد المجلس الرئاسى والحكومة لتسلم مهامهما ومباشرة أعمالهما.وذكر مكتب المنفى في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، أن ذلك جاء خلال استقبال المنفي ونائبه عبدالله اللافى فى العاصمة طرابلس، يان كوبيش، ويرافقه منسق البعثة ريزدون زينينغا، والأمينة العامة المساعدة ومنسقة الشئون الإنسانية جورجيت غانيون.وأعرب المنفي عن شكره للمبعوث الأممي الجديد على تعاونه، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، كما قدم الشكر للبمعوثة الأممية بالإنابة السابقة ستيفانى وليامز على ما أنجزته فى الفترة السابقة رغم الظروف الصعبة.وأكد المنفي على المهام الأساسية للمجلس، والتي من أهمها مواصلة المسار العسكري عن طريق متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ودعمها وتأييدها، بالإضافة إلى العمل على توحيد كل المؤسسات في الدولة الليبية، خاصة المؤسسات السيادية، والسعي إلى «مصالحة وطنية حقيقية».من جانبه، أكد كوبيش دعم البعثة الفني لضمان نجاح الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري، مشيرًا إلى أن العمل سيكون مستمرًا ومشتركًا للوصول إلى الانتخابات وتحقيق جميع الاستحقاقات المطلوبة.