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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 3 سنوات لموظف بجهاز 6 أكتوبر حصل على رشوة 2000 جنيه

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:34 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة موظفًا بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالسجن 3 سنوات بتهمة الحصول على رشوة ألفي جنيه مقابل إنهاء إجراءات التصالح على شقة مواطن.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، وعضوية المستشارين أحمد همام وجوزيف إدوارد وسكرتارية أحمد فتحي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم بصفته موظفًا عموميًا أخصائيًا بجهاز مدينة 6 أكتوبر، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من مواطن مبلغًا وقدره 6 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها ألفى جنيه، مقابل إنهاء إجراءات المصالحة عن أعمال البناء المخالفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم مختص بتحرير محاضر مخالفات البناء، وإجراء المعاينة، واتخاذ إجراءات المصالحة، حيث طلب من أحد المواطنين رشوة 6 آلاف جنيه لإتمام إجراءات تصالح لشقته بمدينة السادس من أكتوبر، وحصل منه على ألفى جنيه، واتفق معه على تسليم باقي المبلغ 4 آلاف جنيه، بعد إنهاء إجراءات التصالح، فتم القبض عليه متلبسًا وإحالته للنيابة التي قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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