المتهم طلب جلسة سرية.. تأجيل محاكمة «سفاح الجيزة» لـ24 فبراير

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، تأجيل محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي والمعروف إعلاميًا بـ«سفاح الجيزة»، إلى جلسة 24 فبراير لسماع مرافعة النيابة.وطالب المتهم هيئة المحكمة بجلسة سرية بسبب معلومات سرية عن ضحاياه.وأثبتت المحكمة حضور شاهد الإثبات "الطبيب الشرعي" مستخرج جثة المهندس رضا حميدة، من المقبرة، وقال إنه في يوم 10 نوفمبر 2020، بناءً على اتصال تليفوني من النيابة، تم الانتقال للعقار رقم 16 بدائرة قسم بولاق الدكرور، وأشار لنا وكيل النيابة إلى أن محل الواقعة في الطابق الأرضي، وبالدخول للعقار تبين وجود شقة على الناحية اليمنى، وبالدلوف إليها في حضور المتهم، أرشد عن وجود جثمان المتوفى رضا محمد عبداللطيف في الغرفة اليسرى.وتنظر اليوم الخميس الدائرة 21 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"؛ في اتهامه بقتل صديقه المجني عليه رضا حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيي عادل صادق.وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة هم: زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.