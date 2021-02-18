نماذج الامتحانات الموحدة للصف السادس الابتدائي

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على "جوجل" من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف السادس الابتدائي، يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الإبتدائي الفصل الدراسي الأول 2021، وذلك بناءً على بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية الدكتور طارق شوقي. تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021 وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021، للتخفيف على الطالب المصري العبء والوقت في ظل هذه الظروف العصيبة، حيث يمكن تحميل نماذج الامتحان الموحد لـ6 ابتدائي من هنا .

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نماذج امتحانات 6 إبتدائي الفصل الدراسي الأول 1 - أولًا: يتكون السؤال الأول من مادة اللغة العربية الذي يحتوي على (3 نقاط للاختيار ما بين متعدد - ونقطة للإجابة عليها من خلال الفقرة).



2 - ويحتوي السؤال الثاني على مادة الرياضيات والذي يحتوي على سؤالين اختيار ما بين متعدد.



3 - أما فيما يخص السؤال الثالث فهو لمادة العلوم الذي يتكون من سؤالين اختيار ما بين متعدد.



4 - ثم السؤال الرابع فهو لمادة الدراسات الاجتماعية والذي يتكون أيضًا من سؤالين اختيار ما بين متعدد.



5 - وأخيرًا.. السؤال الخامس فهو لمادة اللغة الإنجليزية. منصات وزارة التربية والتعليم وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المنصات الإلكترونية للطلاب من جميع المراحل التعليمية، وذلك بسبب الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم وهي أزمة فيروس كورونا المستجد، ووفرت المنصات الإلكترونية الوقت والعبء على الطلاب، وذلك للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا القاتل، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين، لذلك تتبع وزارة التربية والتعليم كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

1 - أولًا: يتكون السؤال الأول من مادة اللغة العربية الذي يحتوي على (3 نقاط للاختيار ما بين متعدد - ونقطة للإجابة عليها من خلال الفقرة).2 - ويحتوي السؤال الثاني على مادة الرياضيات والذي يحتوي على سؤالين اختيار ما بين متعدد.3 - أما فيما يخص السؤال الثالث فهو لمادة العلوم الذي يتكون من سؤالين اختيار ما بين متعدد.4 - ثم السؤال الرابع فهو لمادة الدراسات الاجتماعية والذي يتكون أيضًا من سؤالين اختيار ما بين متعدد.5 - وأخيرًا.. السؤال الخامس فهو لمادة اللغة الإنجليزية.

تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بالأخص موقع "جوجل" من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف السادس الابتدائي، عن تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021، وذلك عقب إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن موعد أداء امتحانات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021، وهو في 28 فبراير من العام الجاري.