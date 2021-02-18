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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

معاقبة مدير مدرسة اعتدى بالضرب على عامل

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:32 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة مدير مدرسة ابتدائية بالخصم 10 أيام من أجره، لقيامه بالاعتداء بالضرب على عامل بالمدرسة، فيما قضت بانقضاء الدعوى التأديبية قبل المحال الثاني وهو عامل بالمدرسة لوفاته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية إلى المُحال الأول تعدى بالضرب على عامل بالمدرسة عام 2015، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال قيام عمال المدرسة ببيع المواد الغذائية للطلاب بالمدرسة دون موافقة جهة عملهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

ونسبت للمحال الثانى تعدى على الأول، وهو مدير المدرسة بالألفاظ غير اللائق، كما قام بالتعدي على الأول بالضرب، ولم يؤد العمل المكلف به منذ شهر يولية 2015، وقام باستئجار أحد المواطنين للقيام بعمله، وقام بتكسير وإتلاف التخت المدرسية عهدته بعد إصلاحها، فضلًا عن قيامه ببيع بعض المواد الغذائية لطلاب المدرسة التي يعمل بها أثناء مواعيد العمل الرسمية دون موافقة جهة عمله منذ العام الدراسي.

وأوضحت المحكمة ثبوت قيام المحال الأول "مدير المدرسة" أنه تعدى بالضرب على عامل، واعترف بقيامه بضرب المحال الثاني "عامل" على وجهه بكف يده كرد فعل لقيام الأخير بسبه وضربه بعصا خشبية على يده أمام بعض العاملين بالمدرسة، وقد تأيد هذا بشهادة الشهود، ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، بما يعد خروجا منه على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالا بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لمرؤسيه وزملائه، ويشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه بالجزاء المناسب، مع مراعاة ما ثبت للمحكمة من أن هذه المخالفة وقعت منه كرد فعل لما تعرض له من استفزاز ناتج عن أن المحال الثاني بادره بالسب والضرب حال كون الأخير أحد مرؤسيه.

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