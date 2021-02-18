مسؤولو محافظة القاهرة يتابعون سير أعمال مسار العائلة المقدسة

تفقد اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، وبرفقته المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، مسار رحلة العائلة المقدسة ومتابعة الأعمال التي تتم بمجمع الأديان.وأشار رئيس الحي إلى أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعتبر مشروعًا قوميًا، وتوليه القيادة السياسية والدولة اهتمامًا بالغًا كونه يساهم في النهوض بقطاع السياحة، ويحمل الخير لمصر واقتصادها القومي لتحقيق التنمية.وفي نفس السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال رفع كفاءة مسار العائلة المقدسة في شرق القاهرة وواصلت شركة المياه أعمالها للانتهاء من تطوير شبكات المياه المحيطة بشجرة مريم لبدء تطوير ورفع كفاءة محيط الشجرة.و تأتي الاعمال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة محيط مسار العائلة المقدسة، في محافظة القاهرة وسرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال التطويرية بها.