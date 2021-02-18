قافلة طبية مجانية بـ«السجاعية» في المحلة غدًا

أعلنت الدكتورة أمل شمس الدين، مدير الإدارة الصحية ثان المحلة الكبرى بالغربية، عن إطلاق قافلة طبية مجانية بمركز طب الأسرة بـ"السجاعية"، غدًا، في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بالتعاون والتنسيق مع إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالغربية، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.وأوضحت شمس الدين أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأسنان، والجلدية، نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.