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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استكمال رصف الطرق وحملة للنظافة والتجميل بشوارع أبوقرقاص بالمنيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:46 م
استكمال رصف الطرق
استكمال رصف الطرق
المنيا ـ على حسين
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عن استكمال أعمال رصف عدد من الطرق بالمركز، منها زاوية حاتم وكوبري بلنصوره وطريق الكسان ومنشاة دعبس وطريق أبو قرقاص البلد وطريق النحال والبربا وصنيم، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق، بالإضافة لرفع كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية نظمت أيضا حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز ودهان الأعمدة وزراعة الأشجار والشتلات الجديدة، مشيرا إلى أنه قام بتكليف نواب رئيس المركز بمتابعة الأعمال اليومية للمدينة والقرى التابعة للمركز، حيث تم شن حملة نظافة داخل مدينة ابوقرقاص بمسح وكنس شوارع المدينة وجاري أعمال دهان أعمدة الإنارة بمدينة أبو قرقاص.

ووجه رئيس المركز بضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالمركز بالعمل على زيادة المسطحات الخضراء في مركز ابوقرقاص والاهتمام بالتشجير والحفاظ على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمدينة والقرى.

وأكد رئيس المركز أن العمل يجري على قدما وساق تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بسرعة إنهاء أعمال رصف الطرق ورفع كفاءتها وفقا لمعايير القياسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

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