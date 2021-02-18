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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«استمرار دعم الشعب الشقيق».. رسائل السيسي خلال لقائه رئيس وزراء ليبيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:46 م
السيسي خلال لقائه
السيسي خلال لقائه رئيس وزراء ليبيا
سمر عبدالله
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس؛ معبرًا عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلًا عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل عديدة من لقائه برئيس وزراء ليبيا يستعرضها "الدستور" في السطور التالية:

"استمرار دعم الشعب الليبي"
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر للاستمرار فى دعم الشعب الليبي، لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته.

"تثبيت أركان الدولة الليبية"
وأشار الرئيس السيسي، خلال استقباله اليوم الخميس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لجميع جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين لترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءًا باستعادة الأمن، ومرورًا بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولًا إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي الشقيق.

"تقديم خبرات للأشقاء الليبيين"
كما أكد السيسي، استعداد مصر الكامل لتقديم خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.

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