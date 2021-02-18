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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«دفنته واقف».. «سفاح الجيزة» يكشف مفاجأة في واقعة قتل صديقه المهندس رضا

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:45 م
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
نجلاء رفاعي
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فضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عماد عطية، اليوم الخميس، الأحراز في محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لاتهامه بقتل صديقه المهندس رضا حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.

واستكملت المحكمة فض الحرز الأول والأسطوانة الثانية عقب تصليح عطل الصوت بداخله والتى حوت تمثيل المتهم لجريمته ويظهر فيها المتهم ايضا يعترف بجريمته بقتل زوجته فاطمة زكريا وصاحبه رضا عبد اللطيف محمد.

وأضاف أنه استقبل صديقه المهندس رضا عبداللطيف فى الشقة الخاصة به قائلا: "كانت هناك مشاكل بينا مادية وقولت أخلص عليه بوضع السم فى المكرونة ومات وكان فيه شنطة سفر فى الشقة ووضعه فيها ونقلته فى عربية نص نقل ولفيته بمشمع وملاية داخل الشنطة وربطه بالحبل ولفيت الشنطة بملاية من الخارج".

وأضاف أنه أخبر سائق السيارة أنه يوجد معه شيء لنقله للشقة اللى قام بدفنه فيها بعد إحضار فواعلية للحفر عمق متر و80 سم وعرض متر ونص، أسفل السرير ودفنه واقفًا بطوله على رأسه وانهلت عليه بالتراب وعملت أسمنت عليه وأحضر عامل سيراميك لتسوية الغرفة.

وكانت فضت المحكمة الحرز الأول وبه 3 أسطوانات مدمجة وتحوى مقاطع فيديو لتمثيل المتهم لجريمته، وخلال الجلسة استعانت المحكمة بالمساعدات الفنية لتشغيل الفيديوهات بعد الاستعانة بشاشة عرض لعرضها.

تضمنت الأحراز أسطوانة تحوي فيديو من كاميرا مراقبة لمنزل نهى زكريا بالإسكندرية وخاص بالمجني عليها، وكذلك فيديو محاكاة لقيام المتهم بارتكاب جريمة قتل صديقه رضا عبداللطيف وزوجته فاطمة زكريا.

وحوت الأسطوانة الأولى 6 مقاطع فيديو، الفيديو الأول 14 ثانية يوضح المتهم يمشي حاملا حقيبة سوداء فى الشارع، والفيديو الثاني يوضح أحد الأشخاص ويرتدي نقابًا ويحمل حقيبة خارجا من أحد العقارات.

والمقطع الثالث 14 ثانية ويوضح أحد الأشخاص يسير بأحد الطرقات والمقطع الأخير يوضح نفس الشخص الذى يرتدي النقاب.

ومقطع آخر على يمين الطريق بعض الأشياء وسيارة وأحد الأشخاص يسير فى مؤخرة الشارع ويدخل أحد العقارات، والمقطع الأخير مدته 23 ثانية يظهر فيه طريق عمومي وبعض السيارات تسير فى الطريق وظهر شخص الذى يسير بالطرق السابقة ويرتدي جاكيت وبنطلون ويحمل حقيبة وتوقف تاكسي له واستقله لونه أصفر الخاصة بالإسكندرية.

وفى الأسطوانة الثانية ضمت مقطع فيديو مدته 36 دقيقة تكشف تمثيل المتهم لجريمته، ويتضمن دخول المتهم للغرفة فى شارع أبناء سوهاج وهو يقف امام باب الغرفة والصوت لم يظهر بوضوح ودخل إليها وبها ثلاجة ونجفة فى السقف وغرفتين على اليمين واليسار وتحدث المتهم إلا أن صوته غير واضح، وطلب القائم بالمساعدات الفنية فرصة لتشغيل أسطوانة أخرى لبيان أسباب انقطاع الصوت وسمحت له المحكمة بذلك.

وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

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