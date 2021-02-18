الأنبا أكليمندس مشرفًًا على كنيسة القديس بولا بأرض الجولف

صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، القداس الإلهي صباح اليوم بكنيسة القديس الأنبا بولا بأرض الجولف.وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن ذلك عقب تكليف قداسة البابا لنيافته بالإشراف على الكنيسة.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القداس شارك فيه كهنة الكنيسة الأربعة.